Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины зимой

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической системе Украины в зимний период, сообщает радио «Говорит Москва» .

С этой инициативой он выступил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки, на грядущую зиму, добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на энергетическую инфраструктуру», — сказал Макрон.

Ранее французский лидер заявил, что так называемая «коалиция желающих» разработала собственные гарантии безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

