Макрон пообещал единый европейский ответ на пошлины США из-за Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности европейских стран дать скоординированный и единодушный ответ на решение США ввести импортные пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает ТАСС .

В своем сообщении в социальной сети X французский лидер назвал угрозы введения тарифов «неприемлемыми» и подчеркнул, что «никакие запугивания и угрозы» на Францию не подействуют. Макрон также подтвердил намерение Парижа присоединиться к военным учениям в Гренландии, что, по его словам, отражает приверженность суверенитету государств.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года Вашингтон начнет взимать 10-процентные импортные пошлины с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Он заявил, что тарифы будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии, а с 1 июня их размер возрастет до 25%.

Трамп объяснил это решение необходимостью укрепления национальной безопасности США и развертывания системы ПРО «Золотой купол», а также раскритиковал планы Европы по отправке сил в регион, назвав их «очень опасной игрой».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.