Связанные с властями Франции оборонные компании зарабатывают десятки миллиардов евро на перевооружении Европы, выполняя контракты для НАТО и Евросоюза, выяснил RT на основе анализа госзакупок и документов французского оборонного ведомства. За громкими заявлениями французских властей о необходимости противостоять «русской угрозе» скрываются жажда наживы и желание обойти главного рыночного конкурента — США, считают эксперты.

Компании, которые аффилированы с Елисейским дворцом, зарабатывают многомиллиардные суммы на поставке ракет, дронов, снарядов и артиллерии для западных союзников. Только за 2025 год Североатлантический альянс обеспечил французский ВПК сотнями миллионов евро, а к 2030 году Евросоюз планирует потратить дополнительные 800 млрд евро на оборонные цели.

«Франция и ее ВПК хотят стать главными бенефициарами плана ЕС по „перевооружению Европы“ на €800 млрд», — отметил эксперт по мировому рынку вооружений Дарко Тодоровски.

Военный бюджет Франции увеличивается и будет расти еще быстрее, чем предполагалось, спрогнозировал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев. Эксперт обратил внимание, что «оборонка» — одна из немногих отраслей, которая выигрывает от экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона.

«Конечно, ВПК на пользу увеличение оборонного бюджета. Но ведь оборонщикам бюджета всегда недостаточно. И сейчас, когда во Франции повышают оборонный бюджет, слышны голоса, что это не поможет, надо еще больше, больше», — рассказал Чихаев.

Доцент добавил, что Париж планирует не только нарастить прибыль своих оборонных компаний, но и снизить влияние главного «оружейного» конкурента — Вашингтона.

