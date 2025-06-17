Макрон назвал большой ошибкой решение сменить власть в Иране военным путем

Франция признает право Израиля на самозащиту, однако придерживается мнения, что решение сменить власть в Иране военным путем было большой ошибкой. Такое видение ситуации высказал французский президент Эммануэль Макрон, пишет ТАСС .

По словам Макрона, Париж не поддерживает действия, которые нарушают мир на Ближнем Востоке и приводят к дестабилизации ситуации.

«Именно поэтому с октября 2023 года Франция призывает к прекращению огня в Газе. И именно поэтому я сказал, что мы не хотим, чтобы Иран имел ядерное оружие или обладал баллистикой», — заявил Макрон.

Французский лидер также подчеркнул, что его страна занимала последовательную позицию в течение многих лет в вопросе безопасности и самообороны Израиля.

Ранее Макрон заявил, что обострившийся конфликт между Израилем и Ираном стал причиной того, что американский лидер Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7. Позднее Трамп в своей соцсети написал, что Макрон, как всегда, все понял неправильно и причина отъезда связана с другими событиями.