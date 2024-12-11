Макрон и Зеленский заявили, что Путин уже не тот, каким был в 2017 г

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский заявили избранному президенту США Дональду Трампу, что политика российского лидера Владимира Путина претерпела изменения. По их словам, президент РФ уже «не тот, каким был раньше», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Подобный разговор состоялся в ходе встречи глав Франции и Украины с Трампом в Париже. Макрон и Зеленский рассказали об изменении в политике Путина.

Кроме того, главы Франции и Украины заявили республиканцу, что российский лидер в текущем году «не тот, каким был в 2017 году», когда Трамп общался с ним.

Reuters отмечает, что на встрече избранный президент США вел себя дружелюбно, внимательно слушая Макрона и Зеленского. Также в ходе разговора республиканец не сообщил о конкретном плане по завершению конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Киеву нужно немедленно прекратить огонь. Также он призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией.