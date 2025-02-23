Британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют настойчиво предлагать американскому лидеру Дональду Трампу отправить на Украину 30 тыс. миротворцев для поддержания мира, сообщает Газета.ru .

Как пишет хорватское издание Advance, также руководители Великобритании и Франции готовят президенту США сценарий третьей мировой войны.

«Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — говорится в материале.

При этом в европейском плане по Украине присутствует множество противоречий, а политики ЕС совсем не стремятся к миру. Они предлагают меры, которые не направлены на прекращение огня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе.