Макрон: Франция обсудит с США санкции против России в случае отказа от перемирия

Президент Франции Эмманюэль Макрон ждет, как Россия ответит на выдвинутые украинской стороной в Стамбуле требования о перемирии, чтобы в случае отказа Москвы обсудить с США введение новых санкций против РФ, сообщает ТАСС .

«…если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, нам потребуется реагировать и ужесточить санкции», — отметил он.

По его словам, после того, как он узнает ответ России, то вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Польши и ФРГ созвонится с американским президентом Дональдом Трампом.

Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Именно в этот день должна была пройти встреча с украинской стороной. Однако ее перенесли на пятницу.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.