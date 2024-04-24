Принятие в США законопроекта о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов только продлевает кровопролитие, не способствует разрешению конфликта, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости .

«Надежда администрации при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации», — написал он.

Макгрегор добавил, что Россия удерживает инициативу на поле боя, и она будет складываться не в пользу ВСУ и дальше.

«Это продолжается уже давно и, к сожалению, с наступлением летних месяцев ситуация станет намного хуже», — добавил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО Киев потерял почти 500 тыс. человек. Он подчеркнул, что российские подразделения владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника.