В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он опроверг мнение, что поездка Си Цзиньпина была попыткой расколоть Североатлантический альянс. Офицер выразил мнение, что НАТО сама справится с этой задачей без внешнего воздействия.

«Си приехал с другой целью. Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам», — пояснил Макгрегор.

Недавно китайский лидер прибыл во Францию и провел там переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. За ней последовала трехсторонняя встреча с участием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Цзиньпин призвал стороны совместно противодействовать эскалации на Украине и создать условия для проведения переговоров о мире.