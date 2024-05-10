Макгрегор: председатель КНР пытался донести мнение Путина об Украине до Европы
Глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Европу пытался донести мнение российского президента Владимира Путина о важности скорейшего завершения украинского конфликта, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он опроверг мнение, что поездка Си Цзиньпина была попыткой расколоть Североатлантический альянс. Офицер выразил мнение, что НАТО сама справится с этой задачей без внешнего воздействия.
«Си приехал с другой целью. Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам», — пояснил Макгрегор.
Недавно китайский лидер прибыл во Францию и провел там переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. За ней последовала трехсторонняя встреча с участием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Цзиньпин призвал стороны совместно противодействовать эскалации на Украине и создать условия для проведения переговоров о мире.