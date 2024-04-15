Макгрегор: Европа и США не способны бороться с мощью России

Ни Европа, ни Соединенные Штаты не имеют такого количества наземных войск, которые смогли бы бороться с военной мощью РФ, заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости .

«Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать», — указал эксперт.

Ранее Макгрегор также призвал Вашингтон прекратить вторжения в чужие государства, чтобы увеличивать свое политическое влияние. Отказ Соединенных Штатов от диалога с Россией по Украине обрекает всю украинскую нацию на вымирание.

Стратегическая неудача США, по его словам, уже пошатнула равновесие в ЕС в сторону России.