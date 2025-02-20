Майк Уолц отказался подтверждать СМИ прекращение военной помощи Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что запасы арсенала США действительно истощаются, но не стал подтверждать слухи о том, что Вашингтон принял решение остановить поставки вооружения Киеву, пишет РИА Новости .

Уолц не подтвердил, но и не опроверг, что поставки военной помощи Украине остановились. Он просто пояснил, что запасы американского арсенала истощаются.

«Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся все более истощенными», — заявил Уолц на брифинге в Белом доме.

Уолц также подчеркнул, что абсолютно не понимает некоторых американских политиков, которые громко выступали за прекращение огня в секторе Газе, но возмущаются, когда аналогичные мысли высказывает Трамп относительно конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет заключить с Украиной упрощенную сделку по полезным ископаемым. Также он намеревается «вернуть в реальность» украинского президента Владимира Зеленского.