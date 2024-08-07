Мадуро сменил WhatsApp на Telegram

«Я не стану нажатием одной кнопки отключать страну от WhatsApp. Каждый должен самостоятельно принять это решение», — заявил Мадуро во вторник на встрече с гражданами страны.

Глава республики отметил, что стал использовать Telegram, «где за тобой не следят и угрожают», в отличие от западных соцсетей, указано в публикации.

Ранее Мадуро заявлял, что откажется от WhatsApp, который якобы угрожает Венесуэле.