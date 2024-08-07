Мадуро сменил WhatsApp на Telegram
Президент Венесуэлы не станет отключать WhatsApp на территории страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не станет отключать мессенджер WhatsApp на территории страны, пишет ТАСС.
«Я не стану нажатием одной кнопки отключать страну от WhatsApp. Каждый должен самостоятельно принять это решение», — заявил Мадуро во вторник на встрече с гражданами страны.
Глава республики отметил, что стал использовать Telegram, «где за тобой не следят и угрожают», в отличие от западных соцсетей, указано в публикации.
Ранее Мадуро заявлял, что откажется от WhatsApp, который якобы угрожает Венесуэле.