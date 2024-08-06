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Мадуро заявил, что перейдет с WhatsApp на Telegram

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что не будет пользоваться мессенджером WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал VTV.

«Я сегодня публично… разорву отношения с WhatsApp, потому что его используют, чтобы угрожать Венесуэле», — заявил он и пообещал удалить мессенджер из телефона.

По его словам, WhatsApp несет угрозу для молодежи.

Ранее власти девяти стран Латинской Америки призвали созвать чрезвычайную встречу организации американских государств (ОАГ) из-за итогов президентских выборов, которые недавно прошли в Венесуэле.