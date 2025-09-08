Мадуро развернул 25 тысяч военных на границе с Колумбией и побережье Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тысяч военнослужащих Национальных боливарианских вооруженных сил на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье страны, сообщает ТАСС .

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что мобилизация направлена на «защиту национального суверенитета, безопасность и борьбу за мир».

Это решение стало ответом на усиление военного присутствия США в регионе: в августе к берегам Венесуэлы были направлены три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson), атомная подводная лодка USS Newport News, ракетный крейсер USS Lake Erie, десантные корабли и 4,5 тысячи военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция нацелена на борьбу с наркокартелями, и 2 сентября сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в международных водах. Каракас расценивает действия Вашингтона как угрозу суверенитету и попытку силового давления на фоне длительного политико-экономического кризиса в Венесуэле.