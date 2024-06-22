Мадуро: оппозиционеры Гонсалес и Маркес готовят переворот в Венесуэле

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Монагас он обратил внимание, что восемь из десяти кандидатов «подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору».

«Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — пояснил Мадуро.

Соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов выборов, которые состоятся в июле, подписали восемь кандидатов, включая самого Мадуро. Однако кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и экс-зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес участие в церемонии не приняли.