Мадуро обвинил США в обострении ситуации из-за интереса к ресурсам Венесуэлы

Мадуро рассказал о причинах обострения ситуации в регионе. По его словам, Штаты активизировали свои действия из-за интереса к богатым природным ресурсам Венесуэлы.

Президент напомнил, что страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти, которые увеличились благодаря новым технологиям добычи. Кроме того, в Венесуэле четвертые по величине запасы газа, распределенные по всему Карибскому бассейну.

«У нас четвертые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли… Мы обладаем, возможно, самыми большими запасами золота в мире. И это еще не все! 30 млн га плодородной земли, вода», — пояснил Мадуро, комментируя действия военных США в регионе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по Венесуэле. В ответ на угрозу со стороны США Мадуро объявил мобилизацию Боливарианской национальной милиции.