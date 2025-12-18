Мадуро: нефть Венесуэлы принадлежит народу

Венесуэла продолжит торговлю нефтью и другими природными ресурсами, которые принадлежат венесуэльскому народу, несмотря на притязания и угрозы США, заявил президент страны Николас Мадуро, пишет РИА Новости .

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона якобы отняли.

Вашингтон необоснованно обвиняет венесуэльское правительство в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Военно-морской флот США развернул в Карибском бассейне ударную группу кораблей под командованием авианосца Gerald R. Ford, атомную субмарину и более шестнадцати тысяч военнослужащих. Начиная с сентября месяца, вооруженные силы США уничтожили в данном регионе не менее 20 быстроходных лодок, что привело к гибели более 80 человек.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что 18 декабря Трамп в обращении к нации может объявить войну Венесуэле. Ожидается, что американский лидер выступит в 05:00 по московскому времени.

