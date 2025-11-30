Мадуро может покинуть должность через полтора года

сегодня в 23:01

Мадуро готов обсуждать отставку не ранее чем через 18 месяцев

Согласно данным CNN, президент Венесуэлы Николас Мадуро через доверенных лиц сообщил администрации США о возможном уходе с поста, но не раньше чем через полтора года, сообщает газета «Известия» .

Информация поступила в ходе неформальных контактов между Вашингтоном и Каракасом, при этом форматы дальнейшего диалога остаются предметом обсуждения.

Напряженность достигла нового уровня после заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и ранее озвученных угроз применения силы.

Венесуэльский МИД охарактеризовал эти шаги как враждебные и подтвердил неприятие внешнего давления.

