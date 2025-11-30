Мадуро может покинуть должность через полтора года

Мадуро готов обсуждать отставку не ранее чем через 18 месяцев
Политика

Согласно данным CNN, президент Венесуэлы Николас Мадуро через доверенных лиц сообщил администрации США о возможном уходе с поста, но не раньше чем через полтора года, сообщает газета «Известия».

Информация поступила в ходе неформальных контактов между Вашингтоном и Каракасом, при этом форматы дальнейшего диалога остаются предметом обсуждения.

Напряженность достигла нового уровня после заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и ранее озвученных угроз применения силы.

Венесуэльский МИД охарактеризовал эти шаги как враждебные и подтвердил неприятие внешнего давления.

