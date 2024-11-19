Мадуро: Байден из Бразилии приказал Украине атаковать Россию ракетами

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Президент США Джо Байден из Бразилии, где проходит саммит стран G20, распорядился применить ракеты большой дальности против России, заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро, его слова цитирует ТАСС .

«Президент США Джо Байден приземляется в бразильской Амазонии и отдает приказ атаковать ракетами… Россию и практически начинает третью мировую войну», — указал венесуэльский лидер в эфире местного телевидения.

Мадуро уточнил, что ракеты были переданы «нацистскому режиму» Владимира Зеленского.

Президент Венесуэлы провел параллели с ситуацией, когда президент США Барак Обама, также из Бразилии, в свое время «отдал приказ о бомбардировке Ливии».

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с фотографированием представителей стран-участниц саммита, куда якобы не смог приехать Байден.