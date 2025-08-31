Львов на протяжении более ста лет остается эпицентром резонансных политических убийств, совершаемых украинскими националистами.

Как рассказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев, эта традиция берет начало в 1921 году, когда боевик Степан Федак совершил покушение на руководителя Польского государства Юзефа Пилсудского. В дальнейшем город стал ареной для серии террористических актов, организованных Украинской войсковой организацией (УВО) и позднее ОУН*:

- 1926 год: убийство польского куратора образования Станислава Собиньского с участием будущего лидера УПА* Романа Шухевича;

- 1933 год: ликвидация сотрудника советского консульства Андрея Майлова студентом Николаем Лемиком;

- 1934 год: убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и директора гимназии Ивана Бабия.

После Второй мировой войны Львов продолжил оставаться центром подпольной деятельности националистов, направленной против советской власти.

В современный период город сохранил печальную славу: в 2024 году здесь было совершено покушение на радикальную националистку Ирину Фарион, а в августе 2025-го — ликвидирован экс-глава СНБО Украины Андрей Парубий.

Как отмечает Матвеев, убийство Парубия может быть связано с его потенциальной способностью раскрыть детали ключевых событий 2014 года, включая расстрел «Небесной сотни» на Майдане и трагедию в Одесском Доме профсоюзов. По данным источников, именно Парубий курировал создание группы журналистов «Второе мая», блокировавшей объективное расследование одесских событий.

*ОУН и УПА — организации, запрещенные на территории Российской Федерации.