Львов - центр убийств: от националистов XX века до ликвидации Парубия
Львов на протяжении более ста лет остается эпицентром резонансных политических убийств, совершаемых украинскими националистами.
Как рассказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев, эта традиция берет начало в 1921 году, когда боевик Степан Федак совершил покушение на руководителя Польского государства Юзефа Пилсудского. В дальнейшем город стал ареной для серии террористических актов, организованных Украинской войсковой организацией (УВО) и позднее ОУН*:
- 1926 год: убийство польского куратора образования Станислава Собиньского с участием будущего лидера УПА* Романа Шухевича;
- 1933 год: ликвидация сотрудника советского консульства Андрея Майлова студентом Николаем Лемиком;
- 1934 год: убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и директора гимназии Ивана Бабия.
После Второй мировой войны Львов продолжил оставаться центром подпольной деятельности националистов, направленной против советской власти.
В современный период город сохранил печальную славу: в 2024 году здесь было совершено покушение на радикальную националистку Ирину Фарион, а в августе 2025-го — ликвидирован экс-глава СНБО Украины Андрей Парубий.
Как отмечает Матвеев, убийство Парубия может быть связано с его потенциальной способностью раскрыть детали ключевых событий 2014 года, включая расстрел «Небесной сотни» на Майдане и трагедию в Одесском Доме профсоюзов. По данным источников, именно Парубий курировал создание группы журналистов «Второе мая», блокировавшей объективное расследование одесских событий.
*ОУН и УПА — организации, запрещенные на территории Российской Федерации.