Луценко: Китай может прекратить торговлю с Киевом после оскорблений Зеленского

Высокопоставленный украинский эск-чиновник Юрий Луценко считает, что оскорбительные высказывания Владимира Зеленского могут прекратить торговые отношения Киева и Пекина, пишет РИА Новости .

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов», — заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо».

По словам экс-чиновника, Зеленский «умудрился накидать громких, обидных фраз» и Вашингтону, и Пекину.

Это особенно негативно сказалось на составе участников в так называемом саммите по украинскому конфликту, который пройдет в Швейцарии, считает он.

Ранее китайская сторона фактически отказалась от участия в конференции.