Член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский каждый месяц переводит в банк в Саудовской Аравии по 50 млн долларов, сообщает SHOT .

Она назвала перемещения таких денежных потоков странными и задалась вопросом: «Зачем мы отправляем деньги на Украину?».

Анна Паулина Луна часто критикует Зеленского. В июле она заявила, что тот продает вооружение на черном рынке и отменил выборы в стране.

Ранее Зеленский заявил, что этой осенью страна получит от Израиля две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он уточнил, что один израильский комплекс работает на территории Украины уже месяц.

