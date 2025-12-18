Лукашенко заявил, что ничего не боится, и назвал себя «уходящим» человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на VII Всебелорусском народном собрании о ситуации вокруг украинского конфликта. Он также заявил, что ничего не боится, так как является «уходящим» человеком, сообщает ТАСС .

По словам белорусского лидера, сейчас как никогда есть возможность завершить конфликт на Украине путем диалога. Лукашенко отметил, что искренне выступает за договоренности между сторонами.

Белорусский президент также пояснил, что лично ему нечего опасаться, поскольку он считает себя политиком, чья карьера подходит к концу. Однако главная его забота — это будущее молодого поколения. Лукашенко заявил, что не желает, чтобы дети белорусов оказались втянутыми в военные действия.

«Я человек уходящий, мне чего бояться? Я не хочу, чтобы мои и ваши дети были ввязаны в эту войну», — сказал Лукашенко.

