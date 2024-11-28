Лукашенко в шутку предложил Путину разместить систему «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впечатлился новейшим оружием России «Орешник» и в шутку предложил президенту Владимиру Путину разместить его на территории своей страны, пишет РБК .

«Говорю: „Места готовы дислокации. Когда?“ (Путин в ответ — ред.): „Подумаем“», — пересказал шуточный диалог с Путиным Лукашенко.

По словам белорусского лидера, западные страны также впечатлились новейшим российским оружием. Благодаря «Орешнику» теперь те, кто думал, что им все сойдет с рук, поняли, что на самом деле этого никто не допустит.

Ранее президент Путин сообщил, что после запуска «Орешника» по цели в Днепропетровске Украина уже дважды обстреляла Россию западным оружием. РФ нанесен минимальный ущерб.