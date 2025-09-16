Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 25 человек

Всего в числе тех, кто был освобожден от наказания, 12 женщин и 13 мужчин. При этом 19 из них еще нет 40 лет. Пресс-служба президента Белоруссии указывает, что у многих есть дети, а одна из них даже является многодетной матерью.

На сайте белорусского лидера указано, что помилование коснулось осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Также отмечается, что один из помилованных оказался на скамье подсудимых, будучи несовершеннолетним.

В пресс-службе Лукашенко утверждают, что все эти люди признали вину и раскаялись. Они готовы вести законопослушный образ жизни.

Ранее белорусские власти освободили 52 заключенных, в том числе граждан Литвы. Это произошло в тот день, когда в Белоруссию прилетел представитель президента США Джон Коул.