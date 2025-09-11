Белорусские власти освободили 52 заключенных, в том числе граждан Литвы
Белоруссия приняла решение освободить из своих тюрем 52 заключенных, в том числе шестерых граждан Литвы. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости.
По его словам, среди тех, кто получил свободу, оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств. Сейчас они находятся на территории Литвы.
«Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы», — сказал Науседа.
Президент Литвы сделал заявление об освобождении заключенных из белорусских тюрем в день, когда в Белоруссию прилетел представитель президента США Джон Коул. Американец провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Ранее Вашингтон снял санкции с белорусской компании «Белавиа». Об этом распорядился американский лидер Дональд Трамп.
