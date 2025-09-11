сегодня в 16:48

Белорусские власти освободили 52 заключенных, в том числе граждан Литвы

Белоруссия приняла решение освободить из своих тюрем 52 заключенных, в том числе шестерых граждан Литвы. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости .

По его словам, среди тех, кто получил свободу, оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств. Сейчас они находятся на территории Литвы.

«Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы», — сказал Науседа.

Президент Литвы сделал заявление об освобождении заключенных из белорусских тюрем в день, когда в Белоруссию прилетел представитель президента США Джон Коул. Американец провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Ранее Вашингтон снял санкции с белорусской компании «Белавиа». Об этом распорядился американский лидер Дональд Трамп.

