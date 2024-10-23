Лукашенко: России нужны гарантии, что в случае мира Запад не перевооружит ВСУ

В случае установления мира на территории специальной военной операции России нужны гарантии, что западные страны не начнут перевооружать Украину, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РБК со ссылкой на BBC.

По мнению Лукашенко, Россия должна получить четкие гарантии, что в случае установления перемирия страны НАТО не начнут «подводить на Украину боеприпасы». Он также высказался об отношении президента России Владимира Путина к СВО, отвечая на вопрос, жалеет ли российский лидер о существующем конфликте.

«Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не сможет воспользоваться размещенным на территории Белоруссии ядерным оружием без согласования.