Лукашенко: Россия не сможет применить ядерное оружие без согласования

На полях саммита БРИКС, который проходит в Казани, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не сможет воспользоваться ядерным оружием на территории его страны без согласования, пишет «БелТа» .

«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», — заявил Лукашенко в разговоре с журналистом BBC Стивеном Розенбергом.

Белорусский лидер также отметил, что если речь пойдет о том, чтобы использовать ядерное оружие для защиты Белоруссии, он также обратится за советом к России. По словам Лукашенко, в этом нет ничего особенного, и Минск будет совещаться с Москвой, как западные страны все согласовывают с США.

Лукашенко обратил особое внимание на тот факт, что ядерное оружие — это мощный сдерживающий фактор, а не страшилка. Он будет готов его применить в случае реальной необходимости.