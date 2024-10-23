Лукашенко: Россия не сможет применить ядерное оружие без согласования
На полях саммита БРИКС, который проходит в Казани, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не сможет воспользоваться ядерным оружием на территории его страны без согласования, пишет «БелТа».
«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», — заявил Лукашенко в разговоре с журналистом BBC Стивеном Розенбергом.
Белорусский лидер также отметил, что если речь пойдет о том, чтобы использовать ядерное оружие для защиты Белоруссии, он также обратится за советом к России. По словам Лукашенко, в этом нет ничего особенного, и Минск будет совещаться с Москвой, как западные страны все согласовывают с США.
Лукашенко обратил особое внимание на тот факт, что ядерное оружие — это мощный сдерживающий фактор, а не страшилка. Он будет готов его применить в случае реальной необходимости.