Лукашенко: разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии

Скажем откровенно, для меня это выгодно, для нас это полезно, что у США и Евросоюза есть разногласия», — сказал он в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что руководство ЕС испытывает тревогу из-за возможного усиления консервативных настроений на континенте, которое может произойти под воздействием политики нового президента США Дональда Трампа.

Брюссельское руководство готово использовать любые методы для противодействия потенциальному изменению политического курса в консервативном направлении. Такую информацию обнародовала российская СВР.