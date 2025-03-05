Лукашенко: разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что разногласия США и Евросоюза в интересах Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Скажем откровенно, для меня это выгодно, для нас это полезно, что у США и Евросоюза есть разногласия», — сказал он в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.
Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что руководство ЕС испытывает тревогу из-за возможного усиления консервативных настроений на континенте, которое может произойти под воздействием политики нового президента США Дональда Трампа.
Брюссельское руководство готово использовать любые методы для противодействия потенциальному изменению политического курса в консервативном направлении. Такую информацию обнародовала российская СВР.