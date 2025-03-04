сегодня в 18:14

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что руководство ЕС испытывает тревогу из-за возможного усиления консервативных настроений на континенте, которое может произойти под воздействием политики нового президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС .

Брюссельское руководство готово использовать любые методы для противодействия потенциальному изменению политического курса в консервативном направлении. Такую информацию обнародовала российская СВР.

По данным разведывательного ведомства, правящие круги Евросоюза, придерживающиеся жестких либеральных взглядов, испытывают серьезное беспокойство из-за возможного усиления консервативных настроений в Европе под воздействием политики американского президента Трампа.

В СВР подчеркивают решительный настрой европейских элит на борьбу с любыми проявлениями консервативного влияния, даже если для этого потребуется прибегнуть к радикальным мерам.