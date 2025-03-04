СВР РФ: Брюссель объявил войну европейским лидерам-сторонникам Трампа
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В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что руководство ЕС испытывает тревогу из-за возможного усиления консервативных настроений на континенте, которое может произойти под воздействием политики нового президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.
Брюссельское руководство готово использовать любые методы для противодействия потенциальному изменению политического курса в консервативном направлении. Такую информацию обнародовала российская СВР.
По данным разведывательного ведомства, правящие круги Евросоюза, придерживающиеся жестких либеральных взглядов, испытывают серьезное беспокойство из-за возможного усиления консервативных настроений в Европе под воздействием политики американского президента Трампа.
В СВР подчеркивают решительный настрой европейских элит на борьбу с любыми проявлениями консервативного влияния, даже если для этого потребуется прибегнуть к радикальным мерам.