Лукашенко рассказал об идее лагерей для военнопленных в Белоруссии

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Киев предлагал Минску содержать российских и украинских военнопленных в Белоруссии. сообщил Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА .

«Мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы раненые получили помощь и прочее», — сказал Лукашенко в интервью для телеканала «Россия 1».

Глава государства уточнил, что с инициативой выступила украинская сторона, но не привел деталей переговоров.

Лукашенко добавил, что Белоруссия поддержала идею, но о ее реализации нужно договариваться с Москвой.

Лукашенко также отметил, что президент России Владимир Путин общается с украинскими политиками, но не стал приводить факты.