Лукашенко: мир на Украине возможен только после смены позиции Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью американскому телеканалу Newsmax TV высказал ряд ключевых тезисов о ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС .

Боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президента Украины Владимира Зеленского не вынудят пойти на мирные переговоры, указал глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин стремится к достижению мира. Он также выразил поддержку позиции президента США Дональда Трампа, который призывает исходить из реальной ситуации. По мнению Лукашенко, война в итоге завершится миром, однако ее продолжение несет прямую угрозу перерастания в полномасштабный глобальный конфликт.

Касаясь причин начала специальной военной операции, Лукашенко заявил, что украинские власти решили «заткнуть рот» русскоязычному населению. Он также высказал мнение, что Крым был фактически передан россиянам без боя, поскольку за него никто не сражался.

