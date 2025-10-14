Лукашенко призвал завершить конфликт, чтобы сохранить Украину

14 октября на совещании, посвященном международной обстановке и белорусско-американским отношениям, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что американская сторона видит определенную роль для Минска в процессе достижения мирного соглашения по украинскому вопросу. Он призвал завершить конфликт, чтобы сохранить Украину, сообщает Белта .

Лукашенко отметил, что действия, предпринимаемые Вашингтоном, направлены как на разрешение кризисной ситуации вокруг Украины, так и на продвижение собственных интересов в регионе Восточной Европы и на мировой арене в целом. Президент Белоруссии считает, что американский подход отличается прагматизмом, что, по его мнению, является вполне обоснованным.

«Если американцы хотят урегулировать конфликт на Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул, что выступает за мир. По его мнению, Украина должна сохранить свой суверенитет и независимость. Минск выступает за немедленное прекращение конфликта, иначе эта независимая страна может исчезнуть.

Ранее Лукашенко предположил, каким будет будущее Украины. Он считает, что Украина может исчезнуть как государство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.