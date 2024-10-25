Лукашенко пригрозил России войной в случае присоединения Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении республики в состав России никогда не стоял. Он считает, что такая ситуация может привести к войне, сообщает газета «Известия» .

По словам Лукашенко, вхождение Беларуси в состав РФ реализовать невозможно. Он заявил, что во время многочисленных контактов с президентом Владимиром Путиным, такой вопрос никогда не ставился.

«Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих», — отметил Лукашенко.

Он уверен, что вместе с президентом России сможет выстроить еще более тесные и дружественные отношения. На данный момент первостепенной задачей является построение экономической основы Союзного государства.

Также Лукашенко высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что Путин никогда не хотел завоевать эту страну. Белорусский лидер выразил надежду, что уже в этом году Курская область будет освобождена от ВСУ.