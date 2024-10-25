Лукашенко: перед Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину, сообщают « Известия ».

«Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом?.. Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — отметил Лукашенко.

Он также выразил надежду, что к концу декабря Курская область будет освобождена.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае установления мира на территории специальной военной операции России нужны гарантии, что западные страны не начнут перевооружать Украину.