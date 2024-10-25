Лукашенко: перед Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину, сообщают «Известия».
«Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом?.. Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — отметил Лукашенко.
Он также выразил надежду, что к концу декабря Курская область будет освобождена.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае установления мира на территории специальной военной операции России нужны гарантии, что западные страны не начнут перевооружать Украину.