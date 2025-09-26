Лукашенко предостерег Зеленского от угроз ударить по Кремлю
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от угроз ударить по Кремлю, сообщает БЕЛТА.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что, если РФ не завершит боевые действия на Украине, то кремлевским чиновникам «нужно будет знать, где находится ближайшее бомбоубежище».
«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», — сказал глава белорусского государства по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Он подчеркнул, что обсудил с Путиным «хорошие предложения» по урегулированию украинского конфликта. Данные предложения были донесены до президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе российско-американского саммита на Аляске.
Лукашенко добавил, что киевскому режиму следует соглашаться с этими предложениями, а то «они потеряют Украину».