Лукашенко предостерег Зеленского от угроз ударить по Кремлю

Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что, если РФ не завершит боевые действия на Украине, то кремлевским чиновникам «нужно будет знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», — сказал глава белорусского государства по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Он подчеркнул, что обсудил с Путиным «хорошие предложения» по урегулированию украинского конфликта. Данные предложения были донесены до президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе российско-американского саммита на Аляске.

Лукашенко добавил, что киевскому режиму следует соглашаться с этими предложениями, а то «они потеряют Украину».