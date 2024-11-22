Лукашенко предоставил политическое убежище польскому экс-судье Томашу Шмидту

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Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу подписал указ о предоставлении политического убежища в стране бывшему судье воеводского административного суда Варшавы Томашу Шмидту, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» .

«Президент сегодня подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища», — говорится в сообщении.

Так, белорусский лидер предоставил убежище в стране экс-судье Томашу Шмидту, которого власти Польши преследуют по подозрению в шпионаже.

Кроме того, новыми гражданами республики Беларусь стали 257 человек, прибывших из России, Украины, Казахстана, Армении, Грузии, Узбекистана, Туркменистана, Сирии, Палестины и других государств.

В мае Шмидт отказался от занимаемой должности в Польше и попросил убежища на территории Белоруссии. По его словам, причиной стала несправедливая политика Варшавы в отношении Белоруссии и России.