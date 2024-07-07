Лукашенко предложил россиянам и украинцам "купить" тишину в Белоруссии

Лукашенко в отметил, что в Белоруссии есть небольшие участки в неперспективных селах, которые дешево продаются.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей. Прекрасные места, чудо места. Кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!», — сказал белорусский лидер на республиканском празднике «Купалье».

Он добавил, что Беларусь стала тихим и спокойным местом для россиян и украинцев, куда «они приезжают за спокойствием и тишиной».

Ранее президент Белоруссии отмечал, что дорожит доверием граждан страны.