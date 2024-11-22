Лукашенко пообещал отключить интернет при повторении протестов в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что полностью отключит интернет в республике при повторении массовых протестов 2020 года. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

«Если это (массовые протесты — ред.) повторится — отключим (интернет) вообще», — пообещал Лукашенко во время открытого микрофона.

Он подчеркнул, что в 2020 году лично санкционировал отключение интернета во время массовых беспорядков после оглашения результатов выборов президента Белоруссии. По словам главы государства, в стране сейчас «была бы война похлеще Украины», если бы тогда произошел госпереворот.

Лукашенко добавил, что его главной задачей является защита Белоруссии и ее населения. Для этого была перекрыта возможность организаторам контролировать протесты с помощью интернета.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. При этом белорусский лидер уверен, что информационная война идет уже давно.