Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

сегодня в 12:41

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 31 гражданина Украины. Это произошло в развитие достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА .

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отметила, что о помиловании своих граждан попросила украинская сторона. Всего был помилован 31 человек.

Данный указ подписан не только в рамках договоренностей с Вашингтоном, но и «в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве».

Отмечается, что все помилованные совершили уголовные преступления на территории Белоруссии. Сейчас их передают Украине.

Ранее Лукашенко призвал завершить конфликт, чтобы сохранить Украину. Он также отметил, что американская сторона видит определенную роль для Минска в процессе достижения мирного соглашения.

