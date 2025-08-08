Лукашенко: первые позиции под «Орешник» обустраиваются в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране идет подготовка к размещению «Орешника». Первые позиции под ракетный комплекс уже обустраиваются, сообщает РИА Новости .

«Орешник» должен появиться на территории Белоруссии уже к концу 2025 года. Первые позиции под его размещение уже определены. Сейчас на местах идет обустройство, там «строятся районы».

«Они („Орешник“ — ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд», — уточнил Лукашенко в интервью американскому изданию Time.

Он уточнил, что Россия как союзник помогает Белоруссии в том объеме, который «сегодня нам нужен».

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что первый серийный ракетный комплекс «Орешник» уже поступил в российские войска. Он также отметил, что, скорее всего, до конца года будет решен вопрос об установке этого вооружения на белорусской территории.