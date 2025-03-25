Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко принес присягу, подписал документ о вступлении в должность, получил удостоверение и официально стал президентом Белоруссии, сообщает ТАСС .

Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. На ней присутствовали многие высокопоставленные белорусские чиновники, а также другие приглашенные гости.

Лукашенко произнес слова присяги на белорусском языке. В это время его правая рука была на Конституции страны. Президент поклялся служить народу, уважать и защищать права и свободы людей.

Лукашенко подписал акт о вступлении в должность. Затем ему выдали удостоверение. Таким образом, Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз.

Его избрали белорусским лидером на прошедших 26 января выборах. За Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.