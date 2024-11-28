Лукашенко назвал «Орешник» эффективным вооружением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об ударе «Орешником» по стратегическому объекту на Украине . Он подчеркнул, что «Орешник» представляет собой эффективное вооружение, сообщает «Царьград» .

Лукашенко отметил, что после применения неядерного баллистического оружия на Западе возникли некоторые волнения: отсутствует единая реакция, и политики не могут согласовать свои действия в ответ на поступки России.

Лукашенко подчеркнул, что, хотя «Орешник» неядерный, боеголовки этой системы обладают внушительной мощью и не выделяют радиации, что предотвращает заражение местности после удара. Это обстоятельство усиливает его воздействие на «мировое сообщество».

Ранее Александр Лукашенко в шутку предложил президенту РФ Владимиру Путину разместить «Орешник» на территории Беларуси.