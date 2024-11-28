Лукашенко назвал «Орешник» эффективным вооружением
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об ударе «Орешником» по стратегическому объекту на Украине. Он подчеркнул, что «Орешник» представляет собой эффективное вооружение, сообщает «Царьград».
Лукашенко отметил, что после применения неядерного баллистического оружия на Западе возникли некоторые волнения: отсутствует единая реакция, и политики не могут согласовать свои действия в ответ на поступки России.
Лукашенко подчеркнул, что, хотя «Орешник» неядерный, боеголовки этой системы обладают внушительной мощью и не выделяют радиации, что предотвращает заражение местности после удара. Это обстоятельство усиливает его воздействие на «мировое сообщество».
Ранее Александр Лукашенко в шутку предложил президенту РФ Владимиру Путину разместить «Орешник» на территории Беларуси.