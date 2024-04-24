Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания

Об этом заявила председатель Счетной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Белоруссии Инна Медведева.

Пост зампредседателя ВНС по итогам голосования занял помощник президента Александр Косинец.

Помимо этого, были выбраны члены Президиума ВНС в составе 13 человек.

Ранее Лукашенко заявил, что причет участие в выборах президента, которые пройдут в 2025 году, если этого захочет белорусский народ. При этом он пообещал согласиться с выбором людей, если они выберут нового главу государства.