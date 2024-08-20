Ликвидируют как предателя: Лукашенко не исключил покушение на Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил покушение на Владимира Зеленского в ходе военного переворота на Украине, пишет портал БЕЛТА .

По словам белорусского лидера, власть в Вашингтоне может поменяться и новое руководство Белого дома начнет проводить свою политику в отношении Украины.

«Кирилл Буданов (руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, внесен в РФ в список террористов и экстремистов — Ред.) пошлет кого-нибудь — тебя [Зеленского] ликвидируют как предателя. Вот и всё. Тоже надо не исключать такую возможность», — сказал Лукашенко в ходе телевизионного интервью телеканалу «Россия».

Ранее Лукашенко заявил, что 70% украинцев ненавидят Зеленского, а Киев частично денацифицирован.