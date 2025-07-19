LP: новые санкции Трампа против РФ могут навредить США и ЕС

Новые санкции президента США против России, которые он грозит ввести в случае, если не будет достигнута сделка по Украине, способны нанести серьезный ущерб Соединенным Штатам и ЕС, сообщает RT со ссылкой на Le Parisien.

По словам эксперта, санкции могут нанести большой ущерб.

«Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными», — отметил он.

Отмечается, что и 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза также приведет не к давлению на Россию, а к ускорению экономического кризиса в самом объединении.

Ранее Европейский союз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлен против ключевых элементов российской военной инфраструктуры.