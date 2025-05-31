Лондон смягчит риторику по Китаю, сохранив жесткий курс в отношении Москвы

В предстоящем стратегическом обзоре оборонной политики Великобритания впервые официально классифицирует Россию как «непосредственную и насущную угрозу», сообщает The Guardian.

В документе специально оговаривается, что текущие киберконфликты не означают состояние войны между странами, отмечается в статье со ссылками на источники.

Китай получит более мягкую формулировку — «сложный вызов», хотя и с оговоркой о его растущем сотрудничестве с Москвой. КНДР и Иран обозначены как «региональные нарушители безопасности».

Одним из самых спорных моментов обзора стал вопрос численности армии: Минобороны настаивает на пересмотре текущего целевого показателя в 73 000 военнослужащих, тогда как Казначейство выступает против увеличения расходов, так это нарушит социальную политику королевства.

Этот документ станет первым комплексным пересмотром оборонной доктрины после начала спецоперации на Украине и отражает новую геополитическую реальность.