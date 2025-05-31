Лондон готов урезать соцпрограммы ради армии

Министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью Time заявил о беспрецедентном увеличении оборонного бюджета до 3% ВВП к 2034 году.

«Это уже не планы, а свершившийся факт», — подчеркнул министр. Для достижения этой цели стране придется ежегодно выделять дополнительно 13,4 млрд долларов, что неизбежно скажется на финансировании социальной сферы.

Уже в апреле 2027 года военные расходы должны достичь 2,5% ВВП — частично за счет сокращения бюджета международной помощи. Текущий показатель в 2,3% вызывает критику со стороны США, где считают, что союзники по НАТО должны тратить на оборону не менее 5% ВВП.

Решение Лондона означает грядущие сокращения в полиции, социальном жилье и других гражданских секторах. Этот шаг отражает растущую озабоченность британского руководства глобальными угрозами, включая конфликты в Европе и Азии, указано в статье.