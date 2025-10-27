Льюис: ядерная ракета РФ «Буревестник» — оружие из сферы научной фантастики

Российская ядерная ракета «Буревестник», об успешном испытании которой РФ сообщила 26 октября, — оружие из сферы научной фантастики. Информация об этом должна вызвать обеспокоенность, заявил эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис, сообщает РИА Новости .

«Это еще одно оружие из области научной фантастики», — отметил специалист.

При этом Льюис не уточнил, у кого конкретно должна вызвать опасения информация об испытании «Буревестника» — у России или США.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что «Буревестник» летал в воздухе около 15 часов. Крылатая ракета преодолела расстояние 14 тыс. километров. Испытания проводились 21 октября. По словам президента России Владимира Путина, аналогов «Буревестника» нет ни у одной страны в мире.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.