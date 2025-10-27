Льюис: ядерная ракета РФ «Буревестник» — оружие из сферы научной фантастики
Фото - © Министерство обороны РФ
Российская ядерная ракета «Буревестник», об успешном испытании которой РФ сообщила 26 октября, — оружие из сферы научной фантастики. Информация об этом должна вызвать обеспокоенность, заявил эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис, сообщает РИА Новости.
«Это еще одно оружие из области научной фантастики», — отметил специалист.
При этом Льюис не уточнил, у кого конкретно должна вызвать опасения информация об испытании «Буревестника» — у России или США.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что «Буревестник» летал в воздухе около 15 часов. Крылатая ракета преодолела расстояние 14 тыс. километров. Испытания проводились 21 октября. По словам президента России Владимира Путина, аналогов «Буревестника» нет ни у одной страны в мире.
