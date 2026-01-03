сегодня в 14:50

Люди были ранены и убиты во время вторжения США в Венесуэлу

Люди получили ранения и были убиты во время нападения Соединенных Штатов на Венесуэлу. Их количество неизвестно, рассказали The New York Times чиновники в стране, сообщает ТАСС .

Среди убитых были не только военные, но и гражданские. Об этом рассказала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

До этого министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сказал, что вертолеты ВС США стреляли в жилых кварталах Каракаса. Они использовали ракеты.

Утром 3 января американский десант высадился в столице Венесуэлы Каракасе. Были уничтожены военные объекты и здание парламента страны. Также американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

